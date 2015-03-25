委内瑞拉总统马杜罗支持率升至25%--调查

香港已公布经济指标--2017/1/23
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
(本文由路透中文网编译提供)
路透加拉加斯3月24日 - 根据委内瑞拉民调机构Datanalisis，3月委内瑞拉总统马杜罗的支持率上升至25%。此前美国宣布委内瑞拉对美国家安全构成威胁，并下令制裁该国七名官员。
美国的这些举措，在“查韦斯主义”运动陷入其中一个最低潮时期，为马杜罗提供了不太可能的帮助。
在委内瑞拉议会选举前，马杜罗大力发表革命性言论抨击所谓的“帝国主义”侵犯，以唤起支持者的热情，同时联合不同的联盟。该策略似乎已带动其支持率温和反弹。
“马杜罗的支持率为25%，”Datanalisis周二援引其总裁Luis Vicente Leon的话在推文中称。
此前马杜罗的支持率为20%出头左右。
“在过去四次调查中，马杜罗的支持一直很稳定，没有进一步下滑，”Datanalisis称。
Datanalisis称，3月衡量委内瑞拉日常用品短缺的稀缺指数（scarcity index）为57%。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元
* 2016年中国财政收入增速降至4.5%，支出同比增6.4% * 去年财政赤字为28,289亿元，高于年初目标的2.18万亿--测算 * 政策性减收、经济下行滞后影响等导致收入增速放缓--财政部 (新增更多数据细节和评论) 路透北京1月23日 - 受政策性减收等因素影响，中国2016年全国财政收入延续增幅逐年回落走势，同比增 速降至4.5%，财政支出同比增速亦从去年两位数高点回落至6.4%，财政赤字为2.83亿元人民币，高于年初所定 2.18万亿元的目标。 中国财政部周一公布，2016年，全国一般公共预算收入159,552亿元，其中中央一般公共预算收入同比增4 .7%，地方一般公共预算本级收入同比增4.2%；全国一般公共预算支出187,841亿元。 “2016年，全国一般公共预算收入增长4.5%，仍延续增幅逐年回落的走势。”财政部在新闻稿中表示，这 主要由于，政策性减收较多，2016年全面推开营改增试点为近年来减税规模最大的政策措施，同时，清理涉企 收费、扩大部分行政事业性收费免征范围等也带来一定减收。