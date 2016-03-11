委内瑞拉总统马杜罗告诉对手：“你们无法将我赶下台！”

标题新闻：韩国媒体引述军方消息称，朝鲜(北韩)可能准备试射一枚新型升级版洲际弹道导弹
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(本文由路透中文网编译提供)
路透加拉加斯3月10日 - 委内瑞拉总统马杜罗周四称，他的对手今年再次试图将他赶下台、结束17年社会主义制度的努力将失败。
反对派联盟去年底在投票中获得了国民大会的控制权，并试图通过街头集会、罢免总统公投和修改宪法等活动将马杜罗赶下台。
第一次抗议游行计划于周六在加拉加斯举行。
53岁的马杜罗在国家电视台上表示，他的对手是乌合之众且道德败坏，并称自己才是领导委内瑞拉摆脱当前经济危机的人。
“我们不会受到干扰，将努力达成经济复苏的伟大目标，”他在与商人和高级政府官员会面时说道。“他们无法赶走我，也不会赶走任何人。”（完） 编译：李富强 发稿：程芳
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路透台北1月19日 - 台币兑美元 周四早盘区间偏跌。交易员表示，美联储主席叶伦谈话提振国际美元转强，令开盘台币随韩元等亚币走贬逾1角；惟出口商抛汇卖需增温及大型外资卖汇皆令跌幅明显收敛，今日料台币多在31.600附近整理。
路透1月19日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间 ；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定) 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2017-01-19 BMO MTB.N Q4 2016 M&T Bank Corp 2017-01-19 BMO PPG.N Q4 2016 PPG工业(PPG Industries) 2017-01-19 BMO BBT.N Q4 2016 BB&T Corp 2017-01-19 BMO JBHT.OQ Q4 2016 J B Hunt Transport Services Inc (暂定) 2017-01-19 BMO UNP.N Q4 2016 联合太平洋(Union Pacific) 2017-01-19