委内瑞拉总统马杜罗告诉对手：“你们无法将我赶下台！”

(本文由路透中文网编译提供)

路透加拉加斯3月10日 - 委内瑞拉总统马杜罗周四称，他的对手今年再次试图将他赶下台、结束17年社会主义制度的努力将失败。

反对派联盟去年底在投票中获得了国民大会的控制权，并试图通过街头集会、罢免总统公投和修改宪法等活动将马杜罗赶下台。

第一次抗议游行计划于周六在加拉加斯举行。

53岁的马杜罗在国家电视台上表示，他的对手是乌合之众且道德败坏，并称自己才是领导委内瑞拉摆脱当前经济危机的人。