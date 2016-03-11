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货币新闻 | 2016年 3月 11日 星期五 15:35 BJT

委内瑞拉总统马杜罗告诉对手：“你们无法将我赶下台！”

(本文由路透中文网编译提供)

路透加拉加斯3月10日 - 委内瑞拉总统马杜罗周四称，他的对手今年再次试图将他赶下台、结束17年社会主义制度的努力将失败。

反对派联盟去年底在投票中获得了国民大会的控制权，并试图通过街头集会、罢免总统公投和修改宪法等活动将马杜罗赶下台。

第一次抗议游行计划于周六在加拉加斯举行。

53岁的马杜罗在国家电视台上表示，他的对手是乌合之众且道德败坏，并称自己才是领导委内瑞拉摆脱当前经济危机的人。

“我们不会受到干扰，将努力达成经济复苏的伟大目标，”他在与商人和高级政府官员会面时说道。“他们无法赶走我，也不会赶走任何人。”（完） 编译：李富强 发稿：程芳

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