委代总统马杜罗大幅领先反对派候选人

查韦斯去世后公布的首个大型民调显示，委内瑞拉代总统马杜罗领先反对派候选人卡普里莱斯14个百分点。调查机构Datanalisis的调查结果称，马杜罗的支持率为49.2%，而卡普里莱斯的支持率为34.8%。委内瑞拉新的总统选举将于4月14日举行。路透