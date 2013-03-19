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路透中文国际短讯 | 2013年 3月 19日 星期二 10:31 BJT

委代总统马杜罗大幅领先反对派候选人

查韦斯去世后公布的首个大型民调显示，委内瑞拉代总统马杜罗领先反对派候选人卡普里莱斯14个百分点。调查机构Datanalisis的调查结果称，马杜罗的支持率为49.2%，而卡普里莱斯的支持率为34.8%。委内瑞拉新的总统选举将于4月14日举行。路透
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