委内瑞拉总统马杜罗呼吁起诉商业领袖门多萨

路透加拉加斯10月18日（记者 Andrew Cawthorne） - 委内瑞拉总统马杜罗周日敦促对商业富豪门多萨（Lorenzo Mendoza）采取法律行动，因门多萨参与的一次电话中涉及委内瑞拉经济可能需要国际援助。

50岁的门多萨管理着委内瑞拉最大的民营企业Empresas Polar，经常被马杜罗及其前任查韦斯称为是肆无忌惮的资本主义象征。

委内瑞拉官方媒体本周播出了门多萨和在美国的委内瑞拉经济学家Ricardo Hausmann之间的电话对话，电话中后者称，需要400-500亿美元的国际货币基金组织（IMF）援助和“调整”计划。

马杜罗政府称，该对话是门多萨搞阴谋的证据。

“看看这位留着长头发的贵族说了什么，把国家卖给IMF。他在想什么？”马杜罗对国家电视台说道。

“代表国家发表言论……是罪行，根据司法规范，这是严重的罪行。他应该被起诉……我希望司法部门采取行动。”

门多萨没有立即作出反应。电话里多数时间他在聆听Hausmann有关需要IMF介入委内瑞拉的观点，随后同意Hausmann的评估，委内瑞拉需要400-500亿美元。

不过，在本周早些时候的新闻公报中，门多萨没有对报导的真实性提出质疑，但是称他的私人谈话被非法录音，然后被用作政治目的。（完）