委内瑞拉央行应对高通胀发行六款新纸钞和三款新硬币

路透加拉加斯12月4日 - 委内瑞拉央行表示，将自12月中起推出六款新纸钞及三款新硬币，以协助减轻在与这个全球通胀最高的货币做生意时所遭遇的实际问题。

目前委内瑞拉最大面额的纸钞在黑市只能换到0.02美元，这意谓着现金交易极为麻烦。

委内瑞拉玻利瓦尔兑美元在黑市的汇价自11月初以来已下跌60%，创下史上最大单月跌幅，因该国遭遇严重的经济危机，导致数百万人挨饿且医疗业崩溃。

根据央行公告，新的最大面额纸钞将价值20,000玻利瓦尔，换算美元不到5美元。此外，央行还将发行面额10,000、5,000、2,000、1,000和500玻利瓦尔，以及三款面额较小的硬币。

“（这）将让支付系统更有效率、促进商业交易并降低生产、替换和转换的成本...这将使银行、贸易和一般民众受惠，”央行表示。(完)