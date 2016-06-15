委内瑞拉外长称委内瑞拉是国际恃强凌弱的受害者

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透圣多明各6月14日 - 委内瑞拉外长罗德里格斯（Delcy Rodriguez）周二称，委内瑞拉是国际恃强凌弱的受害者。他还指责美洲国家组织（OAS）秘书长阿尔马格罗（Luis Almagro）干涉委内瑞拉内政。
罗德里格斯在OAS大会开幕式上发表讲话时抨击阿尔马格罗，指责后者带有偏见，袒护委内瑞拉反对派组织。委内瑞拉反对派组织正在推动旨在罢免总统马杜罗的公投。
“我们在这里不是要对各国及其他国家的社会说三道四的。”罗德里格斯在大会上称。“如今，委内瑞拉是国际右翼势力恃强凌弱的受害者……我们不需要任何人的施舍。委内瑞拉是一个有尊严的国家。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。