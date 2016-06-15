委内瑞拉外长称委内瑞拉是国际恃强凌弱的受害者

路透圣多明各6月14日 - 委内瑞拉外长罗德里格斯（Delcy Rodriguez）周二称，委内瑞拉是国际恃强凌弱的受害者。他还指责美洲国家组织（OAS）秘书长阿尔马格罗（Luis Almagro）干涉委内瑞拉内政。

“我们在这里不是要对各国及其他国家的社会说三道四的。”罗德里格斯在大会上称。“如今，委内瑞拉是国际右翼势力恃强凌弱的受害者……我们不需要任何人的施舍。委内瑞拉是一个有尊严的国家。”（完）