委内瑞拉外长称委内瑞拉是国际恃强凌弱的受害者

(本文由路透中文网编译提供)

路透圣多明戈6月14日 - 委内瑞拉外长罗德里格斯（Delcy Rodriguez）周二称，委内瑞拉是国际恃强凌弱的受害者。他还指责美洲国家组织（OAS）秘书长阿尔马格罗（Luis Almagro）干涉委内瑞拉内政。

罗德里格斯在OAS大会开幕式上发表讲话时抨击阿尔马格罗，指责后者带有偏见，袒护委内瑞拉反对派组织。委内瑞拉反对派组织正在推动旨在罢免总统马杜罗的公投。