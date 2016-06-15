委内瑞拉外长称委内瑞拉是国际恃强凌弱的受害者

标题新闻：英国首相特雷莎梅将参加2月3日在马耳他举行的欧盟领导人非正式峰会-首相发言人
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
(本文由路透中文网编译提供)
路透圣多明戈6月14日 - 委内瑞拉外长罗德里格斯（Delcy Rodriguez）周二称，委内瑞拉是国际恃强凌弱的受害者。他还指责美洲国家组织（OAS）秘书长阿尔马格罗（Luis Almagro）干涉委内瑞拉内政。
罗德里格斯在OAS大会开幕式上发表讲话时抨击阿尔马格罗，指责后者带有偏见，袒护委内瑞拉反对派组织。委内瑞拉反对派组织正在推动旨在罢免总统马杜罗的公投。
“我们在这里不是要对各国及其他国家的社会说三道四的。”罗德里格斯在大会上称。“如今，委内瑞拉是国际右翼势力恃强凌弱的受害者...我们不需要任何人的施舍。委内瑞拉是一个有尊严的国家。”（完）
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
1550 GMT，兰特兑美元 下跌0.26%，报13.5000，兰特在尾盘持稳，盘中低见13.6050，因数据显示消费者物价连续第四个月上升后，投资者抛售兰特。
路透伦敦1月18日 - 欧元区公债收益率周三上涨，昨日比利时发售60亿欧元10年期公债，规模创纪录，意大利将为60亿欧元15年期公债定价。