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货币新闻 | 2016年 6月 15日 星期三 10:32 BJT

委内瑞拉外长称委内瑞拉是国际恃强凌弱的受害者

(本文由路透中文网编译提供)

路透圣多明戈6月14日 - 委内瑞拉外长罗德里格斯（Delcy Rodriguez）周二称，委内瑞拉是国际恃强凌弱的受害者。他还指责美洲国家组织（OAS）秘书长阿尔马格罗（Luis Almagro）干涉委内瑞拉内政。

罗德里格斯在OAS大会开幕式上发表讲话时抨击阿尔马格罗，指责后者带有偏见，袒护委内瑞拉反对派组织。委内瑞拉反对派组织正在推动旨在罢免总统马杜罗的公投。

“我们在这里不是要对各国及其他国家的社会说三道四的。”罗德里格斯在大会上称。“如今，委内瑞拉是国际右翼势力恃强凌弱的受害者...我们不需要任何人的施舍。委内瑞拉是一个有尊严的国家。”（完）

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