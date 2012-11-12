查韦斯告诫奥巴马管好本国问题

特朗普政府拟扩大被列为驱逐目标的移民群体--文件
路透华盛顿2月18日 - 据路透所见的两份备忘录草案称，美国特朗普政府计划命令移民机构大幅扩大被列为驱逐出境目标的移民群体。McClatchy新闻机构周六首先报导了相关文件。
路透加拉加斯11月9日电（记者 Andrew Cawthorne）---委内瑞拉总统查韦斯建议刚竞选连任的美国总统奥巴马别再涉入国际冲突，要专注解决国内问题。
“他应该先考虑自己国家的经济和社会问题。美国社会四分五裂，精英统治者剥削大众，”查韦斯周四晚间对奥巴马连任首次发表讲话称。
查韦斯指出，奥巴马是时候从全球事务中脱身了。
“他应该全身心地管理自己的国家，别再去分裂和侵略其他国家，”查韦斯说道。
查韦斯支持奥巴马而非罗姆尼，但也不掩饰对奥巴马的失望，指责奥巴马保持前任总统小布什的激进外交政策。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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