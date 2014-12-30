委内瑞拉一篮子油价跌至每桶48美元

路透加拉加斯12月29日 - 委内瑞拉总统马杜罗周一称，委内瑞拉包括原油和油品在内的一篮子石油出口价格已跌至每桶48美元。

该国一篮子油价低于其他指标油价，因其中重质油比例较高。

7月时该国一篮子油价仍达每桶96.14美元，此后一路下跌。

马杜罗重申该国政府的论点，称今年国际油价重挫，是美国为首的阴谋，主要针对的目标是俄罗斯。

马杜罗在电视直播的讲话中称：“你们知道发生了石油战争吗？这场战争的目标就是：摧毁俄罗斯。”

他说：“这是一场经过战略策划的战争，也针对委内瑞拉，（他们）想破坏我们的革命，让我们的经济崩溃。”

委内瑞拉96%的出口收入来自石油，2014年该国经济放缓。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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