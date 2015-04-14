马杜罗称今年油价料不会反弹 强调委政府应管理好美元收入（更新版）

日本威胁就印度钢铁业贸易保护措施向世界贸易组织申诉
路透东京1月23日 - 日本威胁将在世界贸易组织 (WTO)对印度提告，因过去一年印度将日本出口至该国的钢铁出口削减了近一半。随着钢铁等大宗商品领域的贸易紧张态势紧绷，此举可能引发更多的贸易争端。
（新增细节）
路透加拉加斯4月13日 - 委内瑞拉总统马杜罗周一晚间表示，预计今年油价不会反弹，强调应“正确地”管理该国不断缩减的美元收入。
“预计今年油价不会反弹。我们已经竭尽全力，但奥巴马总统顾问们的错误策略导致页岩油……充斥全球油市，”他在电视讲话中称。
马杜罗称，即使油价下跌到每桶20美元，委内瑞拉政府还是会继续推行其社会项目，但他要求财政部长鲁道夫?马尔科（Rodolfo Marco）“正确地”管理该国美元。
数天前，委内瑞拉政府通过了一项限制向出国旅游供应硬通货的措施，可能将改善该国的偿债能力。
分析师早已指出，委内瑞拉笨拙的三级货币管制体系是该国经济扭曲与严重衰退的根本原因。
马杜罗称，玻利维亚的外交部长正在委内瑞拉，为政府提供经济方面的帮助。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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