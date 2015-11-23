委内瑞拉石油部长称OPEC不能允许油市走向价格战

路透德黑兰11月22日 - 委内瑞拉石油部长Eulogio del Pino周日表示，石油输出国组织(OPEC)不能允许油市爆发价格战，必须尽快采取行动稳定油市。

“OPEC必须尽快采取措施...我们不同意这种观点：市场将以某种方式决定原油价格。我们不同意沙特的这种观点，”del Pino在德黑兰天然气出口国论坛(GECF)峰会的间隙表示。

“伊朗宣布，其产量在取消制裁后将很快增长，我们应该采取一些对策。我们(OPEC)不允许走向价格战。我们应该稳定油市。”

当被问及如果OPEC不改变政策，2016年油价会跌到什么程度时，他说，“20-30美元区间的中段。”

Del Pino还表示，俄罗斯不会参加将于12月3日召开的OPEC非正式会议。(完)