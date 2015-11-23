委内瑞拉石油部长称OPEC不能允许油市走向价格战

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透德黑兰11月22日 - 委内瑞拉石油部长Eulogio del Pino周日表示，石油输出国组织(OPEC)不能允许油市爆发价格战，必须尽快采取行动稳定油市。
“OPEC必须尽快采取措施...我们不同意这种观点：市场将以某种方式决定原油价格。我们不同意沙特的这种观点，”del Pino在德黑兰天然气出口国论坛(GECF)峰会的间隙表示。
“伊朗宣布，其产量在取消制裁后将很快增长，我们应该采取一些对策。我们(OPEC)不允许走向价格战。我们应该稳定油市。”
当被问及如果OPEC不改变政策，2016年油价会跌到什么程度时，他说，“20-30美元区间的中段。”
Del Pino还表示，俄罗斯不会参加将于12月3日召开的OPEC非正式会议。(完)
(编译 张涛；审校 徐文焰)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。