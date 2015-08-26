马杜罗称委内瑞拉一篮子石油出口价格可能跌破30美元

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透加拉加斯8月25日 - 委内瑞拉总统马杜罗周二称，委内瑞拉一篮子石油出口价格可能会跌至每桶30美元甚至更低，他正在寻求与石油输出国组织（OPEC）及俄罗斯达成协议以稳定油价。
“今日委内瑞拉石油价格下跌2美元，触及35美元，”马杜罗在周度电视讲话中称。“我觉得可能会跌至30美元，甚至进一步下跌。”
受供应过剩影响，全球油价从一年前的逾100美元持续下跌，周二收报43.21美元。一些图表分析师预测，美国原油价格将跌破30美元。
去年委内瑞拉石油价格平均为88.42美元左右，但该国经济衰退，资金紧张，加上基础物资匮乏，导致该国油价急剧下滑。
“我们想看看OPEC-俄罗斯联盟能否实现稳定油价的奇迹，”马杜罗称。
OPEC到12月4日才召开下次会议，而且该组织拒绝了召开紧急会议的呼吁。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。