《独家新闻》委内瑞拉称原油和天然气液日产量已稳定在312万桶

路透加拉加斯4月8日 - 委内瑞拉能源和石油部长拉米雷斯周一接受访问时表示，在国有石油公司PDVSA止住该国第二大产区的产量下滑趋势后，原油和天然气液产量稳定在每日312万桶。

拉米雷斯对路透表示，PDVSA已经在东部Monagas地区发现10亿桶轻质原油的新储量。该地区的产量自去年以来一直在缓慢而稳定的下降。

“产量正在增加，尤其是(中部的)Orinoco石油带。东部地区的问题已经解决，那里的产量在El Furrial的新发现后将继续增长，”他接受电话访问时称。

他并补充道，在Monagas州北部El Furrial发现的新储量是轻质原油，正在进行认证。

根据该地区企业的消息人士提供的非官方数据，Monagas北部去年的产量下降约12%至每日80万桶左右。

委内瑞拉政府在2012年未能达到将日产量增至350万桶的目标。该国政府预计今年日产量将为325万桶，总产能为350万桶。

PDVSA去年年底时在国内共经营着381台钻井，其中许多为中国制造。拉米雷斯表示，该国今年已经开始进口机械，以提高钻探能力。

拉米雷斯指出，PDVSA正与一些外国合作方进行协商，让后者把自家钻探机械运至委内瑞拉以加快工作进度。但他称，这些企业必须同意政府设定的收费标准。

“我们对他们携带自己的钻探设备持开放态度。现在只剩下费用问题，”他表示。

他说，越南国有石油公司Petrovietnam、意大利ENI 和以Rosneft 为首的一个俄罗斯财团等外国合资伙伴，已开始为Orinoco石油带项目的初步生产提供融资。

政府希望，在Orinoco一系列雄心勃勃的项目最终将以超过800亿美元的投资，带来每日200万桶的新产量。