国际油市：2017年委内瑞拉原油供应量可能大减--哥伦比亚大学报告

路透休斯顿8月16日 - 美国哥伦比亚大学周二发表报告称，全球油市2017年从传统的主要原油出口国--委内瑞拉获得的原油供应将大幅减少，因该国爆发的严重政治和经济危机使得提高原油产量所需的投资停顿。

在反对派力争举行大选以撤换委内瑞拉总统马杜罗(Nicolas Maduro)之际，该国经济也恶化，引发外界对该国是否有能力偿还外债的担忧。委内瑞拉最大的产业--石油产业正在放缓，并且显示出管理不善的迹象。

“这是委内瑞拉原油生产的根本趋势，也是油市未来面临的最重要风险，”该报告作者暨Medley Global Advisors资深董事Luisa Palacios称。

自2014年中以来，全球原油供应每日过剩100-200万桶，导致油价创下一代人以来最惨烈的跌势。油价现已徘徊在每桶45美元左右，尽管部分原油出口国因油价下跌而减少出口，使得市场开始重新平衡。

根据向石油输出国组织(OPEC)报告的官方数据，委内瑞拉6月原油日产量降至236万桶，为2002-2003年以来最低。该国2008年日产量超过320万桶。

委内瑞拉石油部上周称该国产出在7月有所反弹。但委内瑞拉国营石油公司Petróleos de Venezuela, S.A.(PDVSA) 的原油出口和钻机数量的统计数据显示，上月原油产量持续下降。而且一些专家表示，今年的石油产量有可能出现自2002-2003年罢工以来最严重的下滑。

哥伦比亚大学报告提到，与其它原油出口国相比，委内瑞拉面对低油价进退失据。

“委内瑞拉应对油价崩跌的做法，令其经济、社会和石油行业陷入比原油市场中那些竞争者更糟的境地，而油市中的可投资资源已萎缩，”Palacios在报告中称。

她补充道，弱势政府和国家机构导致所有可能的经济政策和政治变革手段都无法施展。(完)