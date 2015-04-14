更新版-马杜罗称今年油价料不会反弹，强调委政府应管理好美元收入

国际油市：亚洲柴油和航煤现货价差下跌，因中国柴油出口创下纪录
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
(本文由路透中文网编译提供)
（新增细节）
路透加拉加斯4月13日 - 委内瑞拉总统马杜罗周一晚间表示，预计今年油价不会反弹，强调应“正确地”管理该国不断缩减的美元收入。
“预计今年油价不会反弹。我们已经竭尽全力，但奥巴马总统顾问们的错误策略导致页岩油……充斥全球油市，”他在电视讲话中称。
马杜罗称，即使油价下跌到每桶20美元，委内瑞拉政府还是会继续推行其社会项目，但他要求财政部长鲁道夫•马尔科（Rodolfo Marco）“正确地”管理该国美元。
数天前，委内瑞拉政府通过了一项限制向出国旅游供应硬通货的措施，可能将改善该国的偿债能力。
分析师早已指出，委内瑞拉笨拙的三级货币管制体系是该国经济扭曲与严重衰退的根本原因。
马杜罗称，玻利维亚的外交部长正在委内瑞拉，为政府提供经济方面的帮助。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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德国央行总裁魏德曼对于欧洲央行量化宽松计画的抨击力道猛烈，称这让债台高筑的政府获得融资，且有可能导致金融市场泡沫膨胀、最终造成高通胀。(完)
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