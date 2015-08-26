马杜罗称委内瑞拉一篮子石油出口价格可能跌破30美元

(本文由路透中文网编译提供)

路透加拉加斯8月25日 - 委内瑞拉总统马杜罗周二称，委内瑞拉一篮子石油出口价格可能会跌至每桶30美元甚至更低，他正在寻求与石油输出国组织（OPEC）及俄罗斯达成协议以稳定油价。

“今日委内瑞拉石油价格下跌2美元，触及35美元，”马杜罗在周度电视讲话中称。“我觉得可能会跌至30美元，甚至进一步下跌。”

受供应过剩影响，全球油价从一年前的逾100美元持续下跌，周二收报43.21美元。一些图表分析师预测，美国原油价格将跌破30美元。

去年委内瑞拉石油价格平均为88.42美元左右，但该国经济衰退，资金紧张，加上基础物资匮乏，导致该国油价急剧下滑。

“我们想看看OPEC-俄罗斯联盟能否实现稳定油价的奇迹，”马杜罗称。

OPEC到12月4日才召开下次会议，而且该组织拒绝了召开紧急会议的呼吁。（完）