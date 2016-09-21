委内瑞拉称产油国若能达成协议 可令油价上涨10-15美元

路透加拉加斯9月20日 - 委内瑞拉石油部长德尔皮诺周二称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国若能达成协议，将推动油价上涨10-15美元/桶。委内瑞拉正在推动达成稳定油市的协议。

OPEC与包括俄罗斯在内的非OPEC产油国正在磋商至少冻产的协议，但协议的时间安排和底线等关键细节尚未出现。

OPEC秘书长周二称，可能达成的协议或许会持续一年。这比其他官员暗示的持续时间长。

“这是决定性的几天，”德尔皮诺说。委内瑞拉是油价鹰派，一直在推动达成协议，因油价下跌令该国经济受到重创。

“我们认为，如果达成这项协议，可令油价每桶上涨10-15美元，”他在接受委内瑞拉Union Radio的采访中称。德尔皮诺还是委内瑞拉国有石油公司PDVSA的总裁。

俄罗斯和OPEC成员国将于9月28日在阿尔及尔召开非正式会议。(完)