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路透中文国际短讯 | 2013年 3月 11日 星期一 12:02 BJT

委内瑞拉反对派领导人参选总统

消息人士周日表示，委内瑞拉反对派领导人卡普里莱斯(Henrique Capriles)将在下月的大选中挑战该国已故领导人查韦斯认定的接班人马杜罗，后者目前为委内瑞拉代总统。大选将决定查韦斯倡导的社会主义和民族主义革命能否在委内瑞拉继续下去。路透

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