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路透中文国际短讯 | 2013年 4月 17日 星期三 15:07 BJT

马杜罗指责反对派密谋政变

委内瑞拉当选总统马杜罗周二指责反对派策划政变，此前七名政府支持者在选举结果争议引发的冲突中遇难。反对派当日在选举委员会的在全国各处的办公室外进行和平示威。卡普里莱斯指责政府密谋“潜入”集会制造暴力，然后将责任推到反对派身上。路透

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