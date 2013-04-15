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路透中文国际短讯 | 2013年 4月 15日 星期一 14:32 BJT

委内瑞拉反对派领导人称选举中存在阴谋

委内瑞拉反对派领导人卡普里莱斯(Henrique Capriles)周日称，该国总统选举中存在改变结果的阴谋。政府官员称这一指控是不负责任的，并表示有增加紧张气氛的风险。委内瑞拉一些地区已出现民众扭打局面。路透
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