委内瑞拉反对派领导人称选举中存在阴谋

委内瑞拉反对派领导人卡普里莱斯(Henrique Capriles)周日称，该国总统选举中存在改变结果的阴谋。政府官员称这一指控是不负责任的，并表示有增加紧张气氛的风险。委内瑞拉一些地区已出现民众扭打局面。路透