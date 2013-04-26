委内瑞拉反对派将就大选提起诉讼

路透加拉加斯4月25日（记者 Daniel Wallis/Diego Ore） - 委内瑞拉反对派领导人卡普里莱斯周四称，他将对总统选举结果提起诉讼，委内瑞拉国家选举委员会对选票进行审查有可能成为“笑话”。

4月14日，马杜罗以低于2个百分点的优势战胜卡普里莱斯。反对派称，选举中存在几千个不合规的地方，他们的数据显示卡普里莱斯获胜。

双方同意，由国家选举委员会扩大对选票的审查。随后马杜罗宣誓就职，而反对派认为官员们故意拖延，因此越发失望。

卡普里莱斯坚持要求审查程序严谨，并包括所有来自投票站的相关文件。

“如果不能拿到这些文件，我们不会参加审查，因为那是对委内瑞拉人民和全世界开玩笑。”他对当地电视台称。

“下一步是对选举提出质疑，未来几天必须实施。根据我们现有的证据，我们要对选举提出质疑。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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