委内瑞拉反对派将就大选提起诉讼

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透加拉加斯4月25日（记者 Daniel Wallis/Diego Ore） - 委内瑞拉反对派领导人卡普里莱斯周四称，他将对总统选举结果提起诉讼，委内瑞拉国家选举委员会对选票进行审查有可能成为“笑话”。
4月14日，马杜罗以低于2个百分点的优势战胜卡普里莱斯。反对派称，选举中存在几千个不合规的地方，他们的数据显示卡普里莱斯获胜。
双方同意，由国家选举委员会扩大对选票的审查。随后马杜罗宣誓就职，而反对派认为官员们故意拖延，因此越发失望。
卡普里莱斯坚持要求审查程序严谨，并包括所有来自投票站的相关文件。
“如果不能拿到这些文件，我们不会参加审查，因为那是对委内瑞拉人民和全世界开玩笑。”他对当地电视台称。
“下一步是对选举提出质疑，未来几天必须实施。根据我们现有的证据，我们要对选举提出质疑。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)