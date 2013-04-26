委内瑞拉反对派将对总统大选结果提起诉讼

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透加拉加斯4月25日 - 委内瑞拉反对派领导人卡普里莱斯周四称，他将对总统选举结果提起诉讼，委内瑞拉国家选举委员会对选票进行审查有可能成为“笑话”。
4月14日，马杜罗以低于2个百分点的优势战胜卡普里莱斯。反对派称，选举中存在几千个不合规的地方，他们的数据显示卡普里莱斯获胜。
双方同意，由国家选举委员会扩大对选票的审查。随后马杜罗宣誓就职，而反对派认为官员们故意拖延，因此越发失望。
卡普里莱斯坚持要求审查程序严谨，并包括所有来自投票站的相关文件。
“如果不能拿到这些文件，我们不会参加审查，因为那是对委内瑞拉人民和全世界开玩笑。”他对当地电视台称。
“下一步是对选举提出质疑，未来几天必须实施。根据我们现有的证据，我们要对选举提出质疑。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。