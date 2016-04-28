委内瑞拉反对派启动收集选民签名活动 以寻求罢免总统

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透加拉加斯4月27日（记者 Corina Pons/Eyanir Chinea） - 委内瑞拉反对派周三发起了寻求公投以罢免总统马杜罗的签名活动。与此同时，有报导称该国因经济危机出现了零星的抢劫和抗议活动。
委内瑞拉民主团结联盟在全国各地的公共场所举行支持者集会，启动触发公投下阶段活动所需的收集1%选民（接近20万）签名的活动。
经济严重衰退、通胀高企及物资匮乏等因素，导致马杜罗的支持率大幅下滑。
本周在委内瑞拉的多个城市，出现了小规模的反马杜罗的抗议活动和抢劫事件，其中的部分与该国因能源短缺而限电有关。
在委内瑞拉第二大城市马拉开波（Maracaibo），该地当局报告称周二晚发生至少30起小规模抗议活动，其中包括多个店铺和药店被抢、车辆被烧等事件。
目击者称，Puerto Ordaz、马拉凯（Maracay）等城市周三凌晨也发生了小规模的抗议活动，有人当街焚烧垃圾，还出现了一些抢劫事件。
获得1%选民签名后，若想触发公投，反对派还须再收集20%或400万的签名，然后才能举行公投。
“我签名以结束这场灾难。他们已把这个国家给毁了。”在加拉加斯排队等待签名的57岁店主Jhony Valero说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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