委内瑞拉反对派启动收集选民签名活动 以寻求罢免总统

(本文由路透中文网编译提供)

路透加拉加斯4月27日 - 委内瑞拉反对派周三发起了寻求公投以罢免总统马杜罗的签名活动。与此同时，有报导称该国因经济危机出现了零星的抢劫和抗议活动。

委内瑞拉民主团结联盟在全国各地的公共场所举行支持者集会，启动触发公投下阶段活动所需的收集1%选民（接近20万）签名的活动。

经济严重衰退、通胀高企及物资匮乏等因素，导致马杜罗的支持率大幅下滑。

本周在委内瑞拉的多个城市，出现了小规模的反马杜罗的抗议活动和抢劫事件，其中的部分与该国因能源短缺而限电有关。

在委内瑞拉第二大城市马拉开波（Maracaibo），该地当局报告称周二晚发生至少30起小规模抗议活动，其中包括多个店铺和药店被抢、车辆被烧等事件。

目击者称，Puerto Ordaz、马拉凯（Maracay）等城市周三凌晨也发生了小规模的抗议活动，有人当街焚烧垃圾，还出现了一些抢劫事件。

获得1%选民签名后，若想触发公投，反对派还须再收集20%或400万的签名，然后才能举行公投。

“我签名以结束这场灾难。他们已把这个国家给毁了。”在加拉加斯排队等待签名的57岁店主Jhony Valero说。（完）