委内瑞拉反对派启动收集选民签名活动 以寻求罢免总统

标题新闻：东芝可能以2,000-3,000亿日圆出售半导体业务约两成股权，但保留大部分股权－日经
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(本文由路透中文网编译提供)
路透加拉加斯4月27日 - 委内瑞拉反对派周三发起了寻求公投以罢免总统马杜罗的签名活动。与此同时，有报导称该国因经济危机出现了零星的抢劫和抗议活动。
委内瑞拉民主团结联盟在全国各地的公共场所举行支持者集会，启动触发公投下阶段活动所需的收集1%选民（接近20万）签名的活动。
经济严重衰退、通胀高企及物资匮乏等因素，导致马杜罗的支持率大幅下滑。
本周在委内瑞拉的多个城市，出现了小规模的反马杜罗的抗议活动和抢劫事件，其中的部分与该国因能源短缺而限电有关。
在委内瑞拉第二大城市马拉开波（Maracaibo），该地当局报告称周二晚发生至少30起小规模抗议活动，其中包括多个店铺和药店被抢、车辆被烧等事件。
目击者称，Puerto Ordaz、马拉凯（Maracay）等城市周三凌晨也发生了小规模的抗议活动，有人当街焚烧垃圾，还出现了一些抢劫事件。
获得1%选民签名后，若想触发公投，反对派还须再收集20%或400万的签名，然后才能举行公投。
“我签名以结束这场灾难。他们已把这个国家给毁了。”在加拉加斯排队等待签名的57岁店主Jhony Valero说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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路透伦敦1月17日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二从两周低点反弹，此前英国表示，退欧条款将经议会投票。市场焦点转向本周欧洲央行会议，这可能提供有关官员之间立场分歧情况线索。