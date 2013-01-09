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路透中文国际短讯 | 2013年 1月 9日 星期三 11:04 BJT

委内瑞拉宣布推迟查韦斯就职典礼

委内瑞拉政府周二表示，因查韦斯健康问题，将推迟总统就职典礼。此举进一步表明癌症或为查韦斯14年的执政生涯画上句号。反对党称此举违宪，坚持查韦斯如不能按宪法规定于1月10日在全国代表大会宣誓就职，应暂时交由盟友代为执政。路透
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