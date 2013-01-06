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路透中文国际短讯 | 2013年 1月 6日 星期日 11:29 BJT

委副总统称查韦斯就职典礼或被推迟

委内瑞拉副总统马杜罗(Nicolas Maduro)周五称，如果总统查韦斯因术后恢复无法如期出席就职典礼，原定1月10日举行的就职典礼将会推迟。马杜罗在接受委内瑞拉国家电视台采访时称，查韦斯可能会在稍后的日子里在最高法院宣誓就职总统。路透
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