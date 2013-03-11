委内瑞拉反对派领导人参选下任总统

路透加拉加斯3月10日(记者 Andrew Cawthorne/Marianna Parraga) - 消息人士周日表示，委内瑞拉反对派领导人卡普里莱斯(Henrique Capriles)将在下月的大选中挑战该国已故领导人查韦斯认定的接班人马杜罗（Nicolas Maduro）。

马杜罗是本次大选的热门人物，目前也是委内瑞拉的代总统。两人将在周一登记参选资格。

大选将决定查韦斯倡导的社会主义和民族主义革命能否在委内瑞拉继续下去。

两名消息人士称，现年40岁的卡普里莱斯周日晚些时候正式宣布参选决定。

其中一名消息人士称：“现在有大量的负面消息。会很难，但我们计划继续推进。卡普里莱斯已经做出了决定，他不会退缩。”

两项最新民调显示，现年50岁的副总统马杜罗会轻松赢得大选。马杜罗曾经是一名公车司机，后担任工会领导人，从政后支持查韦斯的反帝论调。

马杜罗呼吁尽快举行大选，希望利用查韦斯去世引发的移情。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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