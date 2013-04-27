委内瑞拉反对派将就大选结果提起诉讼

委内瑞拉反对派领导人卡普里莱斯周四称，他将针对总统选举结果提起诉讼，而委内瑞拉国家选举委员会对选票进行审查可能沦为“笑话”。马杜罗以不足2个百分点的优势在大选中胜出，而反对派称，选举中存在许多不合规之处，他们的数据显示卡普里莱斯获胜。路透