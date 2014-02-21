（修正）委总统威胁称要就报道方式驱逐CNN

特朗普暂且不争边境筑墙费用预算 美国政府周末关门风险减退
路透华盛顿4月25日 - 总统特朗普愿意让步后，美国政府本周末可能关门的威胁周二似有减退。他不再坚持要求国会现在就把美墨边境筑墙费用纳入预算支出法案。
(修正内文第二段错别字)
路透加拉加斯2月20日 -委内瑞拉总统马杜罗周四威胁称，如果CNN不“改正”其报道委内瑞拉示威活动的方式，就会被驱逐出境。
至少有五人在委内瑞拉的示威活动中丧生，该国政府指责称是反对派领导的“法西斯分子”所为，反对派则称是安全部队所为。
委内瑞拉反对马杜罗的示威活动始于上月，当地媒体对示威实况几乎没有进行报道。
这导致许多反对派支持者转而求助CNN Espanol。CNN Espanol是近几天直播反对派新闻发布会的唯一电视频道，委内瑞拉的部分有线电视用户可收看到该频道。
“我已要求（信息）部长转告CNN，我们已经启动了行政程序，如果他们不改正（他们的做法），就会被驱逐出委内瑞拉，”马杜罗在国家电视台发表讲话时称。“够了！我无法接受反对委内瑞拉的宣传战。”
“我们目前对马杜罗总统关于CNN的近期言论没有官方评论，”CNN发言人Bridget Leininger在给路透的电邮中称。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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