修正-委总统威胁称要就报道方式驱逐CNN

EIA库存周报：美国上周原油库存减少364.1万桶，预估为减少166.1万桶
路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。
(修正内文第二段错别字，本文由路透中文网编译提供)
路透加拉加斯2月20日 - 委内瑞拉总统马杜罗周四威胁称，如果CNN不“改正”其报道委内瑞拉示威活动的方式，就会被驱逐出境。
至少有五人在委内瑞拉的示威活动中丧生，该国政府指责称是反对派领导的“法西斯分子”所为，反对派则称是安全部队所为。
委内瑞拉反对马杜罗的示威活动始于上月，当地媒体对示威实况几乎没有进行报道。
这导致许多反对派支持者转而求助CNN Espanol。CNN Espanol是近几天直播反对派新闻发布会的唯一电视频道，委内瑞拉的部分有线电视用户可收看到该频道。
“我已要求（信息）部长转告CNN，我们已经启动了行政程序，如果他们不改正（他们的做法），就会被驱逐出委内瑞拉，”马杜罗在国家电视台发表讲话时称。“够了！我无法接受反对委内瑞拉的宣传战。”
“我们目前对马杜罗总统关于CNN的近期言论没有官方评论，”CNN发言人Bridget Leininger在给路透的电邮中称。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM