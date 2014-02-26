美国报复性驱逐3名委内瑞拉外交官

美国官员称白宫考虑草拟行政令退出NAFTA
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透加拉加斯2月25日（记者 Andrew Cawthorne/Eyanir Chinea） -美国周二要求三名委内瑞拉外交官离境，以报复委内瑞拉总统马杜罗此前驱逐三名美国外交官。
美国国务院发表声明称，美方对委方2月17日驱逐三名美国外交官的举动做出回应，宣布委内瑞拉驻美国大使馆两名一等秘书和一名二等秘书为不受欢迎的人。
“（美方）要求他们在48小时内离开美国，”声明称。
委内瑞拉和美国自2008年以来一直没有互派大使。马杜罗上周驱逐三名美国外交官，理由是这三人招募学生举行示威活动。
美方称马杜罗的说法毫无根据。
尽管出现了这样的纠纷，马杜罗政府周二仍提议前驻巴西大使Maximilien Sanchez出任驻美大使。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透华盛顿4月26日 - 美国政府周三称，计划通过更严厉的国际制裁和外交压力，促使朝鲜放弃导弹及核计划，同时也仍然愿意通过协商实现这一目标。
据中纪委网站刊登的周春雨简历，他1968年7月出生，安徽天长人，曾任安徽省财政厅副厅长、马鞍山市市长、蚌埠市委书记，并于2016年9月起任安徽省政府副省长。（完）