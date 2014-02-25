委内瑞拉抗议示威已致13人死亡

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透加拉加斯2月24日（记者Brian Ellsworth/Andrew Cawthorne） -委内瑞拉反政府示威者周一在首都加拉加斯设置路障并纵火。目前抗议活动已导致13人死亡。
加拉加斯交通陷于停滞，很多市民躲在家中。反对派领导人HenriqueCapriles呼吁抗议者进行和平抗议，但抗议者仍点燃垃圾，并用碎石在主要街道上堆建路障。
Pablo Herrera是一名23岁的学生，他说：“我们知道影响到了市民，但我们必须唤醒委内瑞拉！”
边境的塔奇拉州当局确认又有一人死亡：一名男子被来自附近抗议队伍的子弹击中后从二层公寓楼坠下。
本次抗议活动是对委总统马杜罗的最大挑战，不过尚无迹象表明抗议者能够推翻马杜罗政府，或影响到该国的石油运输。委内瑞拉是拉美地区最大的原油出口国，拥有世界最大石油储量。
委内瑞拉政府称，有529人受指控，其中大多数人只是受到警告，但有45人被拘捕。当局称，150人在骚乱中受伤。
Capriles拒绝了与马杜罗会面的邀请。“这是一个垂死的政府……我才不会像泰坦尼克号上的管弦乐队那样，”他告诉记者。“Miraflores（总统官邸）不是讨论和平的地方，那里是践踏人权的中心之地。”
Capriles及其他反对派领袖要求政府释放抗议领导人洛佩斯（Leopoldo Lopez）和十几名被关押的学生示威者。
马杜罗指责反对者在美国支持下，阴谋发动政变。（完）
编译：王琛 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：