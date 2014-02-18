委内瑞拉反对党总部遭突击搜查，三名美国外交官被驱逐

(本文由路透中文网编译提供)

路透加拉加斯2月17日 - 据目击者称，委内瑞拉安全部队突击搜查反对党--民意党（Popular Will party）总部,后者被控煽动了近一周的暴力抗议活动。与此同时，委内瑞拉驱逐三名美国外交人员，指控这三人与示威者暗中勾结。

民意党官员称，一些貌似军方情报人员的人冲进民意党办公室，他们投掷催泪瓦斯后试图强行带走一些活动人士。

“情报人员到来后开始骚扰我们，”民意党活动人士Adriangela Ruiz说。“他们投掷催泪瓦斯，拿走了电脑，还试图带走一些人。”

委内瑞拉政府已对民意党创始人Leopoldo Lopez发出逮捕令。Lopez现年42岁，在美国接受过教育，被指控犯有与过去一周暴力示威相关的谋杀和恐怖罪行。

民意党发给媒体的视频显示，一些男子挥舞着枪支、踹掉一扇门后进入该党总部。该视频无法得到独立证实。

委内瑞拉两名政府官员对路透称，他们对此事不知情，亦无法让授权发言人发表评论。

与此同时，委内瑞拉政府宣布驱逐三名美国外交人员，指控这三人招募大学生进行抗议，这三人被限令在48小时内离开委内瑞拉。

“他们打着办签证的幌子渗入各个大学，”委内瑞拉外长豪亚（Elias Jaua）说。

“但这是他们为与（学生）领袖接触作掩护，目的是向学生提供培训和资助，以培养青年团体制造暴力，”他对记者说。

美国国务院称上述说法“不属实、毫无根据”，并表示美国支持委内瑞拉及其他国家民众的言论自由并及和平集会。（完）