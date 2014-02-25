委内瑞拉抗议示威已致13人死亡

(本文由路透中文网编译提供)

路透加拉加斯2月24日 - 委内瑞拉反政府示威者周一在首都加拉加斯设置路障并纵火。目前抗议活动已导致13人死亡。

加拉加斯交通陷于停滞，很多市民躲在家中。反对派领导人Henrique Capriles呼吁抗议者进行和平抗议，但抗议者仍点燃垃圾，并用碎石在主要街道上堆建路障。

Pablo Herrera是一名23岁的学生，他说：“我们知道影响到了市民，但我们必须唤醒委内瑞拉！”

边境的塔奇拉州当局确认又有一人死亡：一名男子被来自附近抗议队伍的子弹击中后从二层公寓楼坠下。

本次抗议活动是对委总统马杜罗的最大挑战，不过尚无迹象表明抗议者能够推翻马杜罗政府，或影响到该国的石油运输。委内瑞拉是拉美地区最大的原油出口国，拥有世界最大石油储量。

委内瑞拉政府称，有529人受指控，其中大多数人只是受到警告，但有45人被拘捕。当局称，150人在骚乱中受伤。

Capriles拒绝了与马杜罗会面的邀请。“这是一个垂死的政府……我才不会像泰坦尼克号上的管弦乐队那样，”他告诉记者。“Miraflores（总统官邸）不是讨论和平的地方，那里是践踏人权的中心之地。”

Capriles及其他反对派领袖要求政府释放抗议领导人洛佩斯（Leopoldo Lopez）和十几名被关押的学生示威者。

马杜罗指责反对者在美国支持下，阴谋发动政变。（完）