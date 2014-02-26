美国报复性驱逐3名委内瑞拉外交官

(本文由路透中文网编译提供)

路透加拉加斯2月25日（记者 Andrew Cawthorne/Eyanir Chinea） - 美国周二要求三名委内瑞拉外交官离境，以报复委内瑞拉总统马杜罗此前驱逐三名美国外交官。

美国国务院发表声明称，美方对委方2月17日驱逐三名美国外交官的举动做出回应，宣布委内瑞拉驻美国大使馆两名一等秘书和一名二等秘书为不受欢迎的人。

“（美方）要求他们在48小时内离开美国，”声明称。

委内瑞拉和美国自2008年以来一直没有互派大使。马杜罗上周驱逐三名美国外交官，理由是这三人招募学生举行示威活动。

美方称马杜罗的说法毫无根据。

尽管出现了这样的纠纷，马杜罗政府周二仍提议前驻巴西大使Maximilien Sanchez出任驻美大使。（完）