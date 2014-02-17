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时事要闻 | 2014年 2月 17日 星期一 11:38 BJT

委总统下令驱逐三名美国外交人员

路透加拉加斯2月16日 - 委内瑞拉总统马杜罗周日称，他已下令驱逐三名美国领事人员，称这三人密谋颠覆委内瑞拉政权。

马杜罗没有透露这三名官员具体身份，但称委外交部长随后会公布更多细节。

“这是一伙渗入（委内瑞拉）大学的美国公务人员。他们在私立大学召集会议，我们已经盯他们两个月了。他们从事签证工作。”马杜罗在全国电视讲话中说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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