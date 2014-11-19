委内瑞拉将从中委联合基金动用40亿美元来支持储备--总统

国际原油价格上涨 因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透加拉加斯11月18日 - 委内瑞拉总统马杜罗周二称，该国政府从中委联合基金中动用了40亿美元，用于一个特别“战略性基金”，该基金将算作国际储备的一部分。
马杜罗在一场电视广播中称，委内瑞拉财长Rodolfo Marco将很快访问中国，讨论金融协议问题。(完)
(编译 李爽 审校 杜明霞)
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路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心全球贸易。
路透伦敦/米兰4月28日 - 欧洲股市周五受投资者获利了结拖累收低，但本周表现为12月来最好，因政治担忧缓和，且券商预期公司获利成长强劲，对股市估值提供支持。