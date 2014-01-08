前委内瑞拉小姐在抢劫案中被枪杀

2005年5月16日资料图片，Monica Spear在曼谷一家酒店参加纪念因艾滋病而死亡的人。 REUTERS/Chaiwat Subprasom

路透加拉加斯1月7日（记者 Diego Ore/Eyanir Chinea） -委内瑞拉当局周二称，前委内瑞拉小姐Monica Spear及其前夫被枪手枪杀。

29岁的Spear是肥皂剧演员，她以及39岁的Henry Berry在抢劫案中丧生。案发地点在PuertoCabello与Valencia之间的高速公路上。

Spear于2004年赢得委内瑞拉小姐称号，她居住在美国，周一晚间案发时正在委内瑞拉度假。政府和当地媒体称，他们五岁的女儿幸存了下来，但腿部中弹受伤。

委内瑞拉总统马杜罗在接受记者采访时表示，他从调查人员那里得知，受害人的车压过路上的什么东西后爆胎，显然这是劫匪设置的。

马杜罗还提到，一辆拖车前来帮忙，但武装劫匪也出现并赶跑了工作人员。

马杜罗在国家电视台上说道：“他们在车内，但劫匪的子弹射穿了车身。我要问凶手：你们有什么理由这么做？”（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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