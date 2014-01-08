前委内瑞拉小姐在抢劫案中被枪杀

朝鲜无视国际社会压力进行弹道导弹试验
路透首尔4月29日 - 朝鲜周六试射一枚弹道导弹，不久前美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)刚刚警告过，如果不能遏制朝鲜的弹道导弹及核计划，可能导致“灾难性后果”。
路透加拉加斯1月7日（记者 Diego Ore/Eyanir Chinea） -委内瑞拉当局周二称，前委内瑞拉小姐Monica Spear及其前夫被枪手枪杀。
29岁的Spear是肥皂剧演员，她以及39岁的Henry Berry在抢劫案中丧生。案发地点在PuertoCabello与Valencia之间的高速公路上。
Spear于2004年赢得委内瑞拉小姐称号，她居住在美国，周一晚间案发时正在委内瑞拉度假。政府和当地媒体称，他们五岁的女儿幸存了下来，但腿部中弹受伤。
委内瑞拉总统马杜罗在接受记者采访时表示，他从调查人员那里得知，受害人的车压过路上的什么东西后爆胎，显然这是劫匪设置的。
马杜罗还提到，一辆拖车前来帮忙，但武装劫匪也出现并赶跑了工作人员。
马杜罗在国家电视台上说道：“他们在车内，但劫匪的子弹射穿了车身。我要问凶手：你们有什么理由这么做？”（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔4月29日 - 朝鲜周六试射一枚弹道导弹，不久前美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)刚刚警告过，如果不能遏制朝鲜的弹道导弹及核计划，可能导致“灾难性后果”。
路透马尼拉4月28日 - 马来西亚总理纳吉布周五警告称，东南亚国家必须确保本国经济增长具有包容性，否则被边缘化的人群可能会转为暴力极端主义者，甚至推翻政治制度。
路透北京4月28日 - 中国外交部周五表示，化解朝鲜半岛问题的关键并不在于中国，和平方式是解决朝鲜问题的唯一途径，中国希望和美国一起努力解决朝鲜问题。