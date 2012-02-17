独家：交易商称委内瑞拉向叙利亚提供柴油

民调显示勒庞在首轮投票中的领先优势增强 第二轮或落败
2月23日 - 路透巴黎2月23日 - 周四出炉的BVA-Salesforce民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)在法国总统选举首轮投票中的领先优势增强，尽管她仍可能在第二轮选举以较大的差距被击败。
路透加拉加斯/日内瓦2月16日电(记者 Marianna Parraga/Emma Farge)---委内瑞拉政府罕见地成了叙利亚的柴油供应商，此举可能破坏西方制裁，并为叙利亚政府的镇压行为推波助澜。
根据两名交易商和船运数据显示，预计委内瑞拉的柴油油轮本周将抵达叙利亚巴尼亚斯(Banias)港口。货物总值可能高达5,000万美元。
查韦斯是叙利亚总统阿萨德和伊朗总统艾哈迈迪-内贾德(Mahmoud Ahmadinejad)的拥护者，同时还是已故利比亚领导人卡扎菲的扞卫者。世界上鲜有领导人的言论能像查韦斯一样极端。
查韦斯多次表示支持阿拉伯领导人。阿拉伯国家爆发的抗议活动已有一年之久，目前阿拉伯世界已有四个政府倒台。
根据路透货运基础数据库和贸易消息人士的说法，委内瑞拉国家石油公司(PDVSA)派出“Negra Hipolita”号的油轮。消息人士称，去年11月份，这艘油轮曾携载首批柴油。
路透无法立即联系到PDVSA就此消息置评。
查韦斯在上月的一次讲话中称：“对叙利亚的侵略还在继续。西方国家对利比亚也采用了同样的套路--输入暴力、从海外输入恐怖主义，随後怂恿联合国进行干预。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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