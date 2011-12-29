拉美首脑纷患癌 查韦斯疑美国捣鬼

韩国确认一乳牛场出现口蹄疫 称疫情不大可能扩散
韩国农业、食品与农村事务部(Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs)在声明中称，报恩郡一乳牛场已发现此疫情，该乳牛场位于首尔东南约170公里处(105.63英里)。该乳牛场已将其195只乳牛尽数宰杀以控制疫情。
路透加拉加斯12月28日电（记者 Daniel Wallis）---阿根廷总统克里斯蒂娜（Cristina Fernandez）也被确诊患癌症後，委内瑞拉总统查韦斯周三表示，他怀疑美国可能找到了一种途径，让拉美领导人纷纷患上癌症。
查韦斯经常发表类似争议言论，但他这次强调，他不是在进行指责，只是想到什麽就说什麽。
他在军事基地对士兵发表电视演讲时称："如果他们研发出了一种诱发癌症的技术，但现在才有人知道，这一点也不奇怪……我不知道，我就是在思考这个问题。"
"但这的确非常非常非常奇怪……按照概率来看，很难解释或推测这种现象。"
除查韦斯和克里斯蒂娜外，巴拉圭总统卢戈（Fernando Lugo）、巴西总统罗塞夫（Dilma Rousseff）及前总统卢拉（Luiz Inacio Lula da Silva）近期均被诊断出癌症。上述拉美领导人均为左派。
查韦斯称，其盟友玻利维亚总统莫拉莱斯（Evo Morales）等拉美其它首脑应保持警惕。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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韩国农业、食品与农村事务部(Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs)在声明中称，报恩郡一乳牛场已发现此疫情，该乳牛场位于首尔东南约170公里处(105.63英里)。该乳牛场已将其195只乳牛尽数宰杀以控制疫情。
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