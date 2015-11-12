委内瑞拉第一夫人的侄子被捕并被带往美国 面临贩毒指控--消息人士

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透纽约/加拉加斯11月11日（记者 Nate Raymond/Brian Ellsworth） - 消息人士周三称，委内瑞拉第一夫人希莉亚·弗洛雷斯（Cilia Flores）的两个侄子遭逮捕并被带往美国，两人将面临贩卖毒品指控。
一位消息人士称，Franqui Francisco Flores-de Freitas和Efrain Antonio Campo-Flores已于周二被带往纽约。据与弗洛雷斯家族有联系的两名消息人士称，这两人是委内瑞拉第一夫人希莉亚·弗洛雷斯的侄子。
《华尔街日报》援引两名了解情况的消息人士报导称，这两人是在海地被捕的，此前两人曾为取道洪都拉斯贩卖800公斤可卡因联系一名美国卧底特工。
周三没有立即可以看到的指控文件。美国曼哈顿检察官PreetBharara的一位发言人拒绝置评。委内瑞拉信息部没有立即回复路透寻求置评的电话。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。