委内瑞拉第一夫人的侄子被捕并被带往美国，面临贩毒指控--消息人士

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约/加拉加斯11月11日（记者 Nate Raymond/Brian Ellsworth） - 消息人士周三称，委内瑞拉第一夫人希莉亚·弗洛雷斯（Cilia Flores）的两个侄子遭逮捕并被带往美国，两人将面临贩卖毒品指控。
一位消息人士称，Franqui Francisco Flores-de Freitas和Efrain Antonio Campo-Flores已于周二被带往纽约。据与弗洛雷斯家族有联系的两名消息人士称，这两人是委内瑞拉第一夫人希莉亚·弗洛雷斯的侄子。
《华尔街日报》援引两名了解情况的消息人士报导称，这两人是在海地被捕的，此前两人曾为取道洪都拉斯贩卖800公斤可卡因联系一名美国卧底特工。
周三没有立即可以看到的指控文件。美国曼哈顿检察官Preet Bharara的一位发言人拒绝置评。委内瑞拉信息部没有立即回复路透寻求置评的电话。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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