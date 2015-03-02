委内瑞拉抓扣美国人 宣布将采取对美报复措施

四分之一法国选民将在周日总统决选时弃权--民调
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透加拉加斯2月28日（记者 Diego Ore/Brian Ellsworth） - 委内瑞拉总统马杜罗周六称，该国政府抓扣了包括一名飞行员在内的一些美国公民，理由是怀疑这些人从事间谍活动。此举可能加剧两国之间的紧张关系。
马杜罗还称，委内瑞拉政府将要求美方减少驻委大使馆工作人员，禁止一些美国官员入境，以报复美国去年采取的一项类似措施。马杜罗在一个集会活动上称，该国还可能要求美国公民获得签证后才能入境。
马杜罗政府长期以来与美国存在分歧，他在最近几周再次指控美国试图推翻他。
国内政敌称马杜罗政府此举乃烟幕弹，旨在转移民众对愈演愈烈的经济危机的关注。油价在过去9个月里大幅下滑，令委内瑞拉严重受挫。
“我们抓捕了一些从事卧底、间谍活动的美国公民，这些人试图在委内瑞拉沿海地区的城镇拉拢当地民众，”马杜罗在加拉加斯的一个集会活动上称。他还指出，被扣美国人中包括一名飞行员，是在局势不稳定的边境地区塔奇拉州（Tachira）抓获此人。
“在塔奇拉，我们抓捕了一名拉丁裔美国飞行员，此人带有各种文件。”马杜罗没有透露详情。
马杜罗还称，委内瑞拉将禁止一些美国政客入境，当中包括美国前总统小布什、前副总统切尼、参议员Bob Menendez等。
美国驻加拉加斯大使馆发言人称，由于与委内瑞拉政府没有任何正式外交沟通，他无法发表评论。
奥巴马政府的一位官员对委内瑞拉方面的说法予以否认。
“委方称美方参与破坏委内瑞拉政府稳定的活动，这是毫无根据且虚假的指控，”上述要求匿名的美国政府高官说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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