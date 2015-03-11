委总统马杜罗向国会申请授权法 对抗“美帝国主义”

路透加拉加斯3月10日（记者 Andrew Cawthorne） - 委内瑞拉总统马杜罗周二向国会申请授予其发布法令的权力，以回应美国新的制裁措施。该国反对派批评人士称，这是马杜罗的夺权举动。

如果受政府控制的委内瑞拉国民议会如外界所料批准了马杜罗的申请，这将是52岁的马杜罗自2013年赢得大选以来第二次获得此类特殊权力。

“我申请授权法（Enabling Law），以对抗世界上最强大国家--美国对这个美丽国家的侵犯，”马杜罗对国会称。

“这是一部让我国有准备、永远不会措手不及的法律。”

马杜罗的政敌称，马杜罗正在借助同美国的这场纠纷，来为其专制统治、架空国会、将民众注意力从经济低迷、物资匮乏转移走找理由。

美国与古巴重新接触后，委内瑞拉被确认为美国在拉美的头号敌人，美国因此对马杜罗采取强硬措施，宣布委内瑞拉政府对美国国家安全构成威胁，并对委内瑞拉七名官员实施制裁。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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