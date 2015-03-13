委总统马杜罗称他可能亲赴美国挑战奥巴马

路透加拉加斯3月12日（记者 Andrew Cawthorne） - 对美国宣布委内瑞拉对其国家安全构成威胁，委内瑞拉总统马杜罗周四对此予以嘲讽，称他可能会亲赴华盛顿挑战美国总统奥巴马。

“通过全球所有外交渠道，我们要求奥巴马总统，修正并撤销宣布委内瑞拉对美国构成威胁的不道德法令，”马杜罗称。

美国本周早些时候宣布委内瑞拉对其国家安全构成威胁，并以滥用权力和腐败为由制裁委内瑞拉七名官员。

马杜罗政府要求美方提供委内瑞拉是如何威胁美国安全的证据。委内瑞拉还指控美方协助策划政变的人士，而且还准备进行军事干预。

美国官员称，奥巴马政府的用意是让委内瑞拉政府改变行事方式，而不是倒台。

52岁的马杜罗在一个书展上称，委内瑞拉准备在华盛顿举办一场活动来阐明自己的立场。

“在那个展览上，我可能现身华盛顿，为我国露脸，告诉华府他们在犯一个很严重的错误，”他说。

有关该活动的更多详情尚没有披露。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。