委内瑞拉反对派指责政府强制民众签署反美请愿书

四分之一法国选民将在周日总统决选时弃权--民调
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透加拉加斯3月25日 （记者 Diego Ore） - 委内瑞拉政府周三称，已收集超过三百万个签名，要求美国总统奥马取消宣布委内瑞拉为美国国家安全威胁的措施。
美国本月稍早些时候宣称委内瑞拉对美国构成“非同寻常的重大威胁”，对委内瑞拉采取“紧急状态”措施，并以涉嫌滥用职权和腐败为由对七名委内瑞拉官员实施制裁。这是马杜罗2013年上台以来，美国和委内瑞拉最严重的对立。
作为反击，马杜罗指责美国策划入侵委内瑞拉。委内瑞拉的公共广场已成为执政党统一社会主义党推动签署民族主义请愿书的中心。
委内瑞拉反对派则称，委内瑞拉民众尤其是国家机关工作人员是被迫签署请愿书的。
强硬反对派民意党指责委内瑞拉教育部命令莫纳加斯州的学校教师逼迫学生向奥巴马写抗议信。
路透无法独立核实上述说法，当局对置评请求未作回复。
“按照推测，我们将收集一千万个签名，”统一社会主义党高级官员罗德里格斯（Jorge Rodriguez）说道，并证实两周内已有三百万民众签字。
马杜罗希望在下个月于巴拿马举行的美洲国家峰会上亲自将请愿书递交给奥巴马。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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