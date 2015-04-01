委内瑞拉称反美请愿活动已征集逾600万人签名

特朗普亲自巩固党内支持修订版医改案 美国众议院周四将进行表决
路透华盛顿5月3日 - 美国共和党人推翻奥巴马医改法案的混乱局面可能取得突破。三名温和派议员周三在白宫与特朗普进行会议后称可能通过一项修正议案。但医改前路仍困难重重。
路透加拉加斯3月31日 - 委内瑞拉总统马杜罗周二宣布3月9日为每年的“反帝国主义日”，并称要求美国取消对委内瑞拉制裁的请愿活动已征集到超过600万人签名。
美国政府3月9日宣称委内瑞拉对美国国家安全构成威胁，并以滥用权力和腐败为由对7名委内瑞拉官员进行制裁。
马杜罗称，2016年起，每年的3月9日将作为委内瑞拉的“玻利瓦尔反帝国主义日”。
“奥巴马总统，历史会记住你！你想要恐吓（委内瑞拉）人民，却反而激发了他们的民族主义、爱国主义及玻利瓦尔精神。”马杜罗在电视节目中称。
在其他国家、尤其是拉美邻国的支持下，马杜罗发起了“挨家挨户”的签名征集活动，目标是征集到1,000万人签名，而后将此提交即将在巴拿马举行的美洲峰会。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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路透华盛顿5月3日 - 美国国务卿蒂勒森周三向他下属们简要说明了如何将特朗普的“美国优先”战略转化为外交政策，但并没有论及特朗普政府提出的预算削减问题。预算问题让许多外交官忧心不已。
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