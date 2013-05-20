委内瑞拉称愿与美国实现关系正常化

《技术解析》LME期铝可能升向1,930美元，现已突破阻力位1,914
1,914阻力位是从3月9日低位1,848美元到4月5日高点1,980涨势的50%费波纳奇回档位。下一阻力位是1,930美元，反弹态势料将在其附近止步，当前反弹可能是第二次向双顶颈线方向拉回。
(本文由路透中文网编译提供)
路透加拉加斯5月19日 - 委内瑞拉外长豪亚（Elias Jaua）周日接受电视采访时称，该国近期任命驻美大使馆临时代办，表明委内瑞拉恢复两国完全外交关系的意愿。
查韦斯执政期间，委内瑞拉和美国常常出现争议，两国未互派大使。
豪亚指出，任命奥尔特加（Calixto Ortega）为驻美使馆临时代办，可能是恢复派驻大使的前奏。
“这是向美国政界发出的信号，通过任命最高外交官，让他们了解委内瑞拉实现两国关系正常化的愿望。”
委内瑞拉总统马杜罗近月表示，愿意在互相尊重的前提下，改善与美国的关系。不过他也曾指责美国破坏委内瑞拉稳定。（完）
编译：李富强 发稿：朱淑珍
1,914阻力位是从3月9日低位1,848美元到4月5日高点1,980涨势的50%费波纳奇回档位。下一阻力位是1,930美元，反弹态势料将在其附近止步，当前反弹可能是第二次向双顶颈线方向拉回。
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