委内瑞拉反对派指责政府强制民众签署反美请愿书

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Diego Ore
路透加拉加斯3月25日 - 委内瑞拉政府周三称，已收集超过三百万个签名，要求美国总统奥马取消宣布委内瑞拉为美国国家安全威胁的措施。
美国本月稍早些时候宣称委内瑞拉对美国构成“非同寻常的重大威胁”，对委内瑞拉采取“紧急状态”措施，并以涉嫌滥用职权和腐败为由对七名委内瑞拉官员实施制裁。这是马杜罗2013年上台以来，美国和委内瑞拉最严重的对立。
作为反击，马杜罗指责美国策划入侵委内瑞拉。委内瑞拉的公共广场已成为执政党统一社会主义党推动签署民族主义请愿书的中心。
委内瑞拉反对派则称，委内瑞拉民众尤其是国家机关工作人员是被迫签署请愿书的。
强硬反对派民意党指责委内瑞拉教育部命令莫纳加斯州的学校教师逼迫学生向奥巴马写抗议信。
路透无法独立核实上述说法，当局对置评请求未作回复。
“按照推测，我们将收集一千万个签名，”统一社会主义党高级官员罗德里格斯（Jorge Rodriguez）说道，并证实两周内已有三百万民众签字。
马杜罗希望在下个月于巴拿马举行的美洲国家峰会上亲自将请愿书递交给奥巴马。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)