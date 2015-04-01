委内瑞拉称反美请愿活动已征集逾600万人签名

金属期市：期铜下滑至五个月低点，因库存急增
“本周出炉的制造业数据疲弱，尤其是中美两国，这对基本金属带来负面影响，我感觉到，市场开始对美国总统特朗普的基建支出计划缺乏进展失去耐性，”丹麦丹斯克银行分析师Jens Pedersen说。
(本文由路透中文网编译提供)
路透加拉加斯3月31日 - 委内瑞拉总统马杜罗周二宣布3月9日为每年的“反帝国主义日”，并称要求美国取消对委内瑞拉制裁的请愿活动已征集到超过600万人签名。
美国政府3月9日宣称委内瑞拉对美国国家安全构成威胁，并以滥用权力和腐败为由对7名委内瑞拉官员进行制裁。
马杜罗称，2016年起，每年的3月9日将作为委内瑞拉的“玻利瓦尔反帝国主义日”。
“奥巴马总统，历史会记住你！你想要恐吓（委内瑞拉）人民，却反而激发了他们的民族主义、爱国主义及玻利瓦尔精神。”马杜罗在电视节目中称。
在其他国家、尤其是拉美邻国的支持下，马杜罗发起了“挨家挨户”的签名征集活动，目标是征集到1,000万人签名，而后将此提交即将在巴拿马举行的美洲峰会。(完)
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
“本周出炉的制造业数据疲弱，尤其是中美两国，这对基本金属带来负面影响，我感觉到，市场开始对美国总统特朗普的基建支出计划缺乏进展失去耐性，”丹麦丹斯克银行分析师Jens Pedersen说。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
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