委内瑞拉称反美请愿活动已征集逾600万人签名

(本文由路透中文网编译提供)

路透加拉加斯3月31日 - 委内瑞拉总统马杜罗周二宣布3月9日为每年的“反帝国主义日”，并称要求美国取消对委内瑞拉制裁的请愿活动已征集到超过600万人签名。

美国政府3月9日宣称委内瑞拉对美国国家安全构成威胁，并以滥用权力和腐败为由对7名委内瑞拉官员进行制裁。

马杜罗称，2016年起，每年的3月9日将作为委内瑞拉的“玻利瓦尔反帝国主义日”。

“奥巴马总统，历史会记住你！你想要恐吓（委内瑞拉）人民，却反而激发了他们的民族主义、爱国主义及玻利瓦尔精神。”马杜罗在电视节目中称。

在其他国家、尤其是拉美邻国的支持下，马杜罗发起了“挨家挨户”的签名征集活动，目标是征集到1,000万人签名，而后将此提交即将在巴拿马举行的美洲峰会。(完)